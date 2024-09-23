Современная киберразведка: узнайте, как защитить ваш бизнес от хакеров

Наш мир стремительно погружается в эру киберугроз, и бизнес оказывается на передовой. Что произойдет, если в один момент ваш бизнес остановится из-за зашифрованной системы, а злоумышленники потребуют выкуп за разблокировку? Или если кража данных приведет к судебным искам и штрафам? Обо всем этом вы узнаете из выступления Алексея Томилова, посвящённого киберразведке и поверхности атаки.

Приглашаем вас на уникальное выступление, которое поможет бизнесу защититься от современных угроз. В программе – только актуальные кейсы и примеры из реальной практики. Без сложных технических терминов и запутанных объяснений, зато с понятными рекомендациями о том, как минимизировать риски и защитить свой бизнес.

Вас ждут истории о том, как недооценка кибератак стоила компаниям не только денег, но и репутации. Почему атаки через подрядчиков стали одной из самых частых причин утечек? Как злонамеренные действия могут быть незаметными, но разрушительными? Обсудим, как выстроить эффективную систему защиты, используя киберразведку и мониторинг уязвимостей. Мы раскроем, чем грозит недостаточная защита периметра и почему даже внешние базы данных могут стать угрозой.

Отдельное внимание мы уделим человеческому фактору — главной ахиллесовой пяте в любой системе безопасности. Мы расскажем, как злоумышленники используют ошибки сотрудников и почему важно обучать персонал основам кибербезопасности.

Современные кибератаки — это не фантастика, а реальная угроза, с которой бизнес может столкнуться в любой момент. Каждая минута простоя или потеря данных может обернуться миллионными убытками и потерей доверия клиентов. На мероприятии вы получите не только информацию, но и практические советы о том, как эффективно защитить компанию.

Не упустите возможность узнать, как предотвратить катастрофу до того, как она произойдет. Приходите на выступление Алексея, чтобы получить ценные знания и инсайты, которые помогут вам оставаться на шаг впереди злоумышленников.