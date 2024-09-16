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На «Госуслугах» доступны сервисы помощи жителям Белгорода

«Госуслуги» запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области.

Пострадавшие могут через «Госуслуги» сообщить о своих потребностях в товарах и продуктах. Для тех, кто хочет оказать помощь, на странице размещены реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования.

Какие сервисы доступны

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Цифровизация

Сбор информации о том, какие предметы первой необходимости нужны. В форме можно указать, каких товаров и лекарств не хватает, а также оставить заявку, если нужна помощь с транспортом или жильём.

Какие выплаты можно оформить: пострадавшим при ЧС; при утрате имущества; за вред здоровью; членам семьи погибшего при ЧС.

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