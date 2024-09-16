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Genetico планирует провести закрытое размещение акций

Увеличение уставного капитала компании акционеры Genetico обсудят на заочном внеочередном собрании акционеров 15 октября 2024 г. По словам директора Genetico Владимира Каймонова: «увеличение уставного капитала пройдет путем размещения по закрытой подписке семи млн дополнительных акций, что может составить 7-8% вновь увеличенного уставного капитала». В ходе закрытого размещения акции Genetico будут выкуплены группой «Артген биотех». Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех».

Цена акции будет определена позднее Советом директоров, исходя из средневзвешенной цены акций за последние несколько месяцев, что предполагает стоимость размещения выше текущих рыночных цен. Потенциальный объем инвестиций может составить — 240 млн руб.

Закрытое размещение будет направлено на уменьшение обязательств группы. Несмотря на улучшение показателей по выручке и EBIDTA, Компания приняла решение не реструктурировать заемные обязательства, а погасить займы за счет привлеченных средств.

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Часть привлеченных средств Genetico планирует направить на регистрацию собственных тест-систем, а также на развитие портфеля препаратов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Центр Genetico входит в группу «Артген биотех», резидент «Сколково», резидент «Технопарка Медтех». Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально-значимых заболеваний.

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