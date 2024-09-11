Рекламодатели «Яндекс Маркета» смогут настроить автоматическое управление ставками при работе с баннерами

На «Яндекс Маркете» теперь можно использовать автостратегии при запуске рекламы со статичными и видео-баннерами. Инструмент определит оптимальную минимальную ставку, которая позволит достичь цели кампании. Если конкуренция начнет расти, он автоматически повысит ставку, чтобы обеспечить максимальное количество показов, — но не выше заранее установленного лимита. Благодаря автоуправлению партнерам не придется постоянно следить за изменением ставки у конкурентов и менять свою вручную — теперь это будет происходить автоматически.

По результатам тестирования, которое провел «Маркет», кампании с автоуправлением получили в среднем на 25% больше показов, чем с ручным. А у некоторых баннеров количество показов выросло до четырех раз.

Чтобы настроить автостратегию, нужно выбрать максимальный размер ставки, до которого она может увеличиться. Затем все будет происходить автоматически: ставка будет опускаться при снижении конкуренции, чтобы клиент не переплачивал за показ, и подниматься не выше заданного показателя, чтобы не упустить показы, — если конкурентная ставка увеличивается. Если же рекламодатель хочет самостоятельно следить за конкуренцией, он может использовать ручное управление: тогда в аукционе будет разыгрываться только его ставка.

В июле 2024 г. «Маркет» рассказал о новом инструменте для рекламодателей, который показывает вероятные результаты баннерной кампании. При ее создании в личном кабинете появляется виджет «Прогноз», который прогнозирует количество показов баннера за конкретный период, его охваты и SOV (от англ. share of voice — «доля голоса») — процентное отношение прогнозируемых показов к емкости рынка.