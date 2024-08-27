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Mail представил масштабное обновление

Mail, объединяющий в себе «Почту», «Облако», «Календарь», «Доску», «Заметки» и другие сервисы провел масштабное обновление. Технологические изменения в продуктах и визуальном стиле стали ответом на новый этап развития и запросы молодой аудитории. Об этом CNews сообщили представители Mail.ru

«Mail — давно не просто почта. Сейчас Mail — экосистема, сочетающая в себе нейросетевые и ML-инструменты, почту, облако, сервисы для продуктивности, организации покупок, а также планирования дел и досуга. Вслед за технологическими изменениями пришло время и для визуальных обновлений», — сказал Андрей Сумин, директор бизнес-юнита Mail.

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Обновления в дизайне затронут все каналы коммуникации сервисов, в том числе: «Почту», «Главную страницу», «Облако», а также «Заметки», «Календарь» и «Покупки». Теперь в логотипе отсутствует доменная зона — .ru, а в цветовую палитру добавился обновленный синий и салатовый. Кроме обновленного визуального языка появится маскот — белый пес Байт.

Байт познакомит пользователей с возможностями и обновлениями продуктов Mail, а также поможет сориентироваться в работе с технологиями внутри. Байт расскажет, где найти краткий пересказ письма, подскажет как придумать идею или сократить текст с помощью нейросети, а также поделится лайфхаками как стать более продуктивными с сервисами Mail.

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