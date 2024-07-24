Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

В «Видеобаннере» в поиске появилась настройка карусели

«Яндекс Реклама» расширила возможности «Видеобаннера» в поиске: теперь рекламодателям доступно добавление карусели. Новый инструмент подойдет разным видам бизнеса, в особенности – интернет-магазинам с широким товарным ассортиментом. За счет добавления карусели бренды смогут продемонстрировать товары с разных ракурсов и подробнее рассказать об их преимуществах, повысив интерес пользователя к покупке. В рамках настройки можно добавить от трех до пятнадцати слайдов с изображениями и описаниями продуктов или услуг, а также с индивидуальными ссылками на покупку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

В зависимости от размера экрана карусель показывается справа от ролика или внизу под ним, а у пользователя всегда есть возможность перейти по ссылкам в карточках.

Новый формат актуален как для товарного бизнеса, так и для компаний, которые занимаются предоставлением услуг: например, для банков, девелоперов и других организаций. С помощью карточек можно подчеркнуть уникальные характеристики продукта, выделиться среди конкурентов и привлечь внимание потенциальных клиентов. Кликнув по карточке, пользователь сможет перейти по ссылке, которая ведет на конкретный товар или услугу в каталоге, ознакомиться с информацией о продукте и заказать его.

«Карусель в «Видеобаннере» в поиске позволит расширить возможности имиджевого премиального продвижения и получить еще больше отклика от пользователей», — сказала руководитель дивизиона по развитию рекламных продуктов Анна Сорокина.

Статистика кликов по карточкам товаров доступна в «Мастере отчетов» по срезу «Место клика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Против россиян применяют новый способ мошенничества через YouTube

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российские онлайн-пираты потеряли больше половины доходов за пять лет

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

YouTube объявил войну приложениям, вырезающим рекламу. Смотреть видео через них будет невозможно

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024