Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Минцифры: стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала «Госуслуг». Прием заявок завершится 6 августа 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа 2024 г. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно.

В списки включаются специалисты: граждане России; мужского пола; от 18 до 30 лет; работающие по трудовому договору, с нормальной продолжительностью рабочего дня; с высшим образованием по специальности из перечня; проработавшие в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

При этом компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 г.

Требования к стажу не относятся к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Минцифры передаст информацию Минобороны до 31 августа 2024 г. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Российским ИТ-компаниям вернули налог на прибыль. Закон принят

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Власти заставят российские процессоры подешеветь до уровня Intel и AMD. Кто и сколько за это заплатит

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024