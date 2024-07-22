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Postgres Professional обновила бесплатный курс по администрированию PostgreSQL 16

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновленный курс по администрированию свободно распространяемой СУБД PostgreSQL. В программу добавлена информация про новейшие версии 14, 15, 16, а также: единым обзором заменены четыре темы раздела «Управление доступом», по которым в дальнейшем появится отдельный подробный курс; частично изменена структура: изложение стало более логичным и последовательным; физическая и логическая репликации теперь рассматриваются в отдельных темах.

Помимо этого, исправлены недочёты в изложении, ошибки в скриптах демонстраций и практических заданий.

DBA-1 – базовый курс для администраторов PostgreSQL, разработанный специалистами Postgres Professional. Материал доступен для самостоятельного изучения на сайте компании, а также в авторизованных учебных центрах.

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