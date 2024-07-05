Разделы

Цифровизация Инфраструктура axenix
|

Ещё 15 тыс. «умных» видеокамер будут следить за чистотой в Подмосковье

В июне к ИИ-проекту «Чистая территория» подключили еще 15 тыс. камер системы «Безопасный регион». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В подмосковных дворах с августа 2023 г. осуществляется нейроконтроль чистоты и порядка. На момент запуска к проекту «Чистая территория» было подключено 1,7 тыс. видеокамер, сейчас их число превышает 21 тысячу. Искусственный интеллект показывает высокую эффективность: с его помощью выявлено больше 37 тыс. нарушений порядка, поэтому мы продолжим расширение ИИ-практики», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть находит на улицах Подмосковья граффити, смёт, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. ИИ проводит анализ фотографий с камер «Безопасного региона» дважды в сутки. В случае обнаружения нарушения система автоматически ставит задачу на их устранение ответственной организации. Потом, после истечения регламентного срока, повторно проверяет место, где было обнаружено нарушение, и факт его устранения.

«ИИ-комбайн»: куда развиваются мультимодальные модели генеративного искусственного интеллекта
Генеративный ИИ

Проект запущен совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области запущено уже более 30 ИИ-проектов, еще 7 находятся на стадии внедрения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Цифровизацию российского ЖКХ тормозят отсутствие единого регулятора и формата данных

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024