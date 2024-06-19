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В Подмосковье упростили оформление выплат при осложнениях после прививок

На региональном портале список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации сократили в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения. При подаче онлайн-заявления родственниками также потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи. При этом если за выплатой обратится дальний родственник, то он должен будет предоставить документ, подтверждающий родство», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере 10 тыс. руб. Граждане, ставшие инвалидами из-за поствакцинальных осложнений, имеют также право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 1 636,33 руб.(сумма ежегодно индексируется). Кроме того, в случае смерти пациента из-за осложнений, один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тыс. руб.

Подать заявление на оформление пособия или компенсации можно на региональном портале. Электронная услуга доступна в разделе «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации».

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