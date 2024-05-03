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«Дом.РФ» создаёт реестр работающих с ТИМ проектных организаций

«Дом.РФ» начал формировать общероссийский открытый реестр проектных организаций, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ) в жилищном строительстве.

Реестр создаётся для быстрого и удобного доступа застройщиков к информации о проектных компаниях, использующих ТИМ, и программном обеспечении, которое они применяют. Доступ к ресурсу будет открыт всем участникам строительной отрасли, а сам список будет регулярно обновляться.

«В преддверии обязательного перехода отрасли на ТИМ ряд застройщиков может столкнуться с проблемой поиска организаций, проектирующих с применением таких технологий. Для того, чтобы упростить и ускорить процессы взаимодействия, мы создаём специальный реестр, который будет работать системно и оперативно обновляться. Заинтересованные в масштабировании и развитии бизнеса компании из любой точки страны могут обратиться в «Дом.РФ» и направить данные для включения в реестр. Таким образом будет поддерживаться здоровая конкуренция на рынке девелопмента», – сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

В перечне компаний-проектировщиков будут указаны контактные данные организации и регион, используемое ПО, а также разделы проектной документации, где организация применяет ТИМ: архитектурные решения, интерьеры, металлоконструкции, планирование земельного участка, коммуникации и т.д.

Запрос на включение в реестр можно направить в Центр компетенций по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве «Дом.РФ» по электронному адресу bim@domrf.ru.

erid:LjN8K62GsРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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