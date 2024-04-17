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Услугу «лесной амнистии» обновили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области оптимизирована услуга «Приведение в соответствие сведений государственного лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости». К ней подключили сервис предпроверки, который позволит узнать о выводе участка из состава лесного фонда до подачи заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С момента запуска услуги в 2018 г. на региональном портале подано более 40 тыс. заявлений. Теперь благодаря умному сервису проверки соответствия сведений единого госреестра недвижимости и государственного лесного реестра можно узнать о выводе участка из состава лесного фонда еще до подачи заявки. Пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка, и если земля больше не относится к лесному фонду и не имеет с ним пересечений, то появляется информационное сообщение об этом. Таким образом, оформлять услугу уже не требуется», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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«Лесная амнистия» предполагает приведение в порядок статуса земельных участков, по которым данные из ЕГРН противоречат данным из ГЛР. Если право на участок возникло до 1 января 2016 г., то сведения из ЕГРН становятся приоритетными, а собственники могут подать на «лесную амнистию».

Услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков». Она предоставляется бесплатно в течение восьми рабочих дней.

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