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На «МТС Travel» появились опции раннего заезда и позднего выселения

Сервис путешествий «МТС Travel» добавил возможность приобрести опции раннего заезда и позднее выселения из отеля при онлайн-бронировании. Услуги сделают платформу еще удобнее для самостоятельных путешественников, а отельерам позволят получать дополнительный доход.

Чтобы добавить к бронированию дополнительную услугу, необходимо выбрать соответствующую опцию на странице оформления заказа — «Хочу заехать раньше» и/или «Хочу выехать позже». Сервис автоматически проверит и предложит пользователю доступные временные слоты с указанием стоимости.

Возможность раннего заезда будет актуальна для гостей, приезжающих в отель утром после ночной дороги. А услуга позднего выезда может потребоваться, например, семьям с детьми: удобно пользоваться номером после полуденного расчетного часа, если обратный рейс состоится только вечером. Бронируя ранний заезд или поздний выезд, можно сэкономить билетах: ночные рейсы часто дешевле дневных, при этом заезд в отель в удобный час обеспечит комфорт.

Часто опции раннего заезда и позднего выезда заранее оплачиваются бизнес-путешественниками. По данным платформы Bronevik.com, более популярна у деловых туристов возможность раннего заезда – на нее приходится 60% от всех заказов, включающих продление проживания (против 40% заказов, включающих позднее выселение).

Стоимость раннего заезда и позднего выезда определяют отельеры. Они могут предложить гостям разные варианты доплаты – в виде фиксированной суммы, почасовой оплаты или даже предоставить эти услуги бесплатно. Добавить данные опции к своим тарифам могут владельцы объектов, сотрудничающие с «МТС Travel» через платформу Bronevik.com. Для этого им необходимо заполнить соответствующие поля в личном кабинете отельера.

В настоящее время добавить допуслуги к бронированию клиенты «МТС Travel» могут при оформлении бронирования на сайте, в ближайшее время данная возможность появится и в приложении. Покупка допуслуг доступна для большинства объектов по России и в странах СНГ.

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