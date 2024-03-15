СберТех приглашает на онлайн-презентацию «GitVerse: открой вселенную кода»
29 марта в 10:00 российский разработчик ПО СберТех расскажет о функциональности GitVerse — платформы для работы с исходным кодом. Разработчиков познакомят с дорожной картой развития и инструментами для повышения продуктивности.
В программе: тренды разработки и роль открытого ПО современном ИТ, возможности GitVerse и планы развития, обзор интересных репозиториев, реальные кейсы разработки и оптимизации с помощью GitVerse и многое другое.
Спикеры — ведущие ИТ-эксперты.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте■ erid:LjN8KQXapРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/