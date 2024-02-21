Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия» помогут заселиться в отель большой компанией

«Яндекс Путешествия» добавили возможность бронировать жилье для компаний от трех до десяти человек. Достаточно выбрать город и указать, сколько людей участвует в поездке. Сервис предложит отели, готовые принять всю компанию, и покажет варианты расселения — останется лишь выбрать самый подходящий. Например, кому-то будет удобно разместиться вдесятером в пяти номерах, а кому-то хватит и трех. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Вводить данные всех гостей при бронировании необязательно — можно указать одно контактное лицо. Если в стоимость проживания включены завтраки, «Яндекс Путешествия» автоматически учтут их стоимость для всех гостей.

Опрос «Яндекс Путешествий» показал, что россияне часто путешествуют большими компаниями. Две трети участников (66%) рассказали, что ездили в новые места компанией до пяти человек, 16% путешествовали группами от 6 до 10 человек, а 9% — группами более 10 человек.

При поиске жилья во время групповых поездок большинство россиян (53%) пользуются онлайн-сервисами бронирования, 19% ориентируются на рекомендации друзей, а каждый десятый обращается к турагенту.

Чаще всего во время коллективных путешествия компанией пары селятся вместе (63%). 13% туристов размещаются по номерам в зависимости от бюджета, и еще столько же ориентируются только на собственный комфорт — делают так, как им хочется.

Четверть опрошенных отметили, что во время путешествий компанией им важно, чтобы у каждого было личное пространство. Около 40% ответили, что готовы жить в одной комнате только с близкими друзьями или членами семьи. На проживание с посторонними людьми согласны 16%, а еще 15% готовы пойти на такой шаг ради экономии, но им будет некомфортно.

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ
Цифровизация

В опросе «Яндекс Путешествий» участвовали 1277 граждан России старше 18 лет. Опрос проводился в январе 2024 г. во всех федеральных округах России.

***

«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ

Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще