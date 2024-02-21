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Цифровизация Бизнес-приложения
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Как крупным компаниям масштабировать клиентский сервис без потери качества

Искусственный интеллект, нейросети и чат-боты меняют наше представление о клиентском сервисе. Но так ли они важны для приложений, и какие инструменты действительно составляют основу эффективных приложений?

Российская компания-разработчик программного обеспечения СберТех приглашает на вебинар «Platform V Service Layer: как масштабировать клиентский сервис без потери качества». Спикеры Даниил Балдин и Емил Иванов расскажут о невидимых для пользователей инструментах, которые являются основой клиентских приложений. Эксперты поделятся опытом создания высоконагруженных клиентских сервисов в СберТехе и представят набор продуктов Platform V Service Layer, который позволяет масштабировать процессы без потери качества.

Гости вебинара узнают, как управлять ежедневной очередью из 5 миллионов асинхронных задач от сотен изолированных приложений, почему важен унифицированный интерфейс и как за неделю изменить дизайн сотен страниц. Вебинар состоится 29 февраля в 11:00. Регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/platform-v-service-layer-kak-masshtabirovat-klientskij-servis-bez-poteri-kachestva?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-29-02-2024.

erid:LjN8KafNrРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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