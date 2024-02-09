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Работающие по графику 40-часовой недели стали чаще говорить, что не смогут справиться со своими обязанностями за укороченный рабочий день

Один из двух россиян, работающих 8 часов в день, могут выполнять свои рабочие задачи быстрее. Сервис по поиску работы SuperJob узнал у россиян, сколько времени в день им необходимо для полного и качественного выполнения рабочих обязанностей. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, работающие по графику 40-часовой рабочей недели.

48% россиян утверждают, что могут выполнять свою работу быстрее, чем за 8 часов: менее 4 часов для работы потребуется 4% россиян, ровно в 4 часа уложатся 11% опрошенных, 5 часов для работы необходимо 10%, 6 часов — 19%, за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 4% респондентов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

21% россиян четко знает, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день, справиться быстрее у них нет никакой возможности. Чаще всего о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств, логисты.

Женщины чаще готовы работать быстрее (55% против 43% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (25% против 18% среди женщин).

По сравнению с аналогичным исследованием 2016 г. россияне чаще говорят о том, что выполнить свою работу смогут только за стандартный 8-часовой рабочий день: 21% сейчас, 16% в 2016 г.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Цифровизация

Населенных пунктов: 362

Время проведения: 31 января - 7 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее с понедельника по пятницу по 8-часовому графику

Размер выборки: 1600 респондентов.

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