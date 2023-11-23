«Яндекс путешествия» рассказали, о каких услугах россияне просят отель перед заездом

«Яндекс путешествия» запускают функцию «Комментарий для отеля» — она позволит пользователям заранее передавать персоналу гостиницы свои просьбы. Теперь решить все волнующие вопросы и оставить свои пожелания можно сразу при оформлении заказа, прямо на странице бронирования. Информация доходит до отеля моментально.

По результатам опроса, который провели «Яндекс путешествия», 43% россиян связываются с отелем перед заездом, чтобы попросить о какой-либо услуге. При этом 71% таких просьб выполняется полностью, а 26% — частично.

В топ пожеланий к гостиницам, о которых просят постояльцы перед заездом, попали: ранний заезд — 41%; номер с красивым видом — 29%; трансфер в аэропорт — 27%; заказ питания в номер — 22%; комфортная температура в номере — 18%; комплимент к личному событию — 12%; расположение номера на определенной стороне света —11%; дополнительная подушка — 10%; заполнение мини-бара в номере — 9%; напоминание о заезде с животным - 7%.