За кулисами облаков: что не расскажет вам ваш провайдер

7 декабря в 11:00 (по мск)

Облака давно стали обычным и постоянным инструментом в пользовании у компаний. Но все ли вы знаете о том, сколько и на какие облачные ресурсы вы тратите?

7 декабря в 11:00 эксперты из компании Инферит Клаудмастер проведут вебинар, посвященный тайнам облачных провайдеров, расскажут, что скрывается от ваших глаз в счетах и поделятся секретами, которые помогут вам максимально эффективно взаимодействовать с облачной инфраструктурой.

Спикеры мероприятия Александр Асаулко и Павел Аладинский сделают разбор текущей ситуации на рынке облачной инфраструктуры и представят инструменты для контроля и оптимизации затрат на облачные сервисы на базе платформы Инферит Клаудмастер.

Программа вебинара:

Проведем краткий обзор ситуации на рынке облачных провайдеров: проблемы и решения.

Разберем, что происходит на стороне облачного провайдера при выставлении счетов.

Рассмотрим, какие данные скрываются в отчетах и счетах от провайдеров и каких результатов можно достигнуть.

Расскажем о FinOps-решении Инферит Клаудмастер.

Q&A сессия

Обращаем ваше внимание, регистрация на данный вебинар обязательна.

Мероприятие бесплатное. Регистрация по ссылке.