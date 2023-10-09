Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам

24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях.

На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью избавить от рутинной работы максимум сотрудников разных специальностей.

Программа:

Краткий обзор возможностей искусственного интеллекта и сферы его применения в последние годы;

Возможности и перспективы применения генеративного ИИ в крупных корпорациях;

Демонстрация на реальном кейсе, как система на базе генеративного ИИ отвечает на вопросы, связанные с бизнесом, опираясь на внутренние корпоративные регламенты и документы.

Спикеры:

Александр Фонарев, руководитель направления инфраструктурных решений Rubbles, Ph.D. в области Data Science.

Ян Чижевский, руководитель направления R&D Rubbles.

Начало вебинара в 24 октября в 11:00, регистрация по ссылке.