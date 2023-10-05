Интерес к нейросетям вырос с началом учебного года

«Яндекс» зафиксировал рост спроса на суммаризацию статей от YandexGPT и нейросетевой перевод в период с 1 по 24 сентября 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В «Яндекс браузере» доля кратких пересказов энциклопедических статей в сентябре 2023 г. выросла почти вдвое и составила почти 20% от общего числа суммаризаций. Доля пересказов песен и стихов увеличилась в 1,7 раза, а художественных произведений — в 1,4 раза. Разработчики браузера связывают этот тренд с активностью школьников и студентов, которые вернулись к процессу обучения.

Например, пользователи браузера просили нейросеть YandexGPT пересказать статьи о происхождении русского языка и его диалектов, о структуре вселенной из курса астрономии за 11 класс, об устройстве конвейера или о том, как работает ускоритель заряженных частиц. Краткий пересказ статей в браузере появился в начале июля — с тех пор пользователи сделали 4 млн суммаризаций.

Вырос спрос и на нейросетевой перевод. Дневная аудитория сервиса «Яндекс переводчик» с началом сентября выросла на 38% по сравнению с показателями августа, а количество сессий выросло примерно на 40%.