«Лаборатория Касперского» представила международную программу сотрудничества с вузами

«Лаборатория Касперского» объявила о запуске новой партнёрской программы для высших учебных заведений — Academy Alliance. Она позволит интегрировать в учебный процесс опыт и технологии компании в сфере кибербезопасности.

Для повышения заинтересованности студентов в получении профессии по направлению информационной защиты и их подготовки к решению реальных задач в этой области «Лаборатория Касперского» делится практическими знаниями со студентами почти 200 университетов по всему миру в 42 странах. Более 60 учебных заведений из этого числа находятся в России и СНГ. Проекты Kaspersky Academy — это часть миссии компании и вклад в построение более безопасного мира. Более десяти лет «Лаборатория Касперского» тесно сотрудничает с вузами: организует конференции, конкурсы, хакатоны и предоставляет возможность стажировки.

Новая программа призвана укрепить эти отношения с помощью дополнительных форматов сотрудничества. Она поможет вузам готовить специалистов с учётом актуальных запросов ИБ-отрасли, усилит существующие образовательные программы. Предлагаются два типа участия: Associate Membership и Advanced Membership. Подать заявку на членство могут вузы, имеющие профиль обучения «Информатика», «Прикладная информатика», «Компьютерные науки» и выпускающие по ним ежегодно более 400 бакалавров и специалистов и более 50 магистров. Для выбора варианта Advanced Membership нужно соблюдать ещё одно условие — вуз должен обучать не менее 50 студентов по профилю «Информационная безопасность».

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«Новая программа вбирает в себя наш многолетний опыт сотрудничества с вузами по всему миру. Она создана с учётом их потребностей и наиболее эффективных образовательных форматов. Мы убеждены, что образование — один из главных драйверов безопасного будущего, которое мы стремимся построить, уделяя особое внимание социальным проектам», — сказала Мария Грицан, директор направления Kaspersky Academy.

Программа Kaspersky Academy Alliance действует по всему миру.