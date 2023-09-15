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СберТех расскажет об эффективной организации операционных процессов в разработке

28 сентября российский разработчик ПО СберТех проведет вебинар, где поделится опытом разработки собственных инструментов для управления выпуском сервисов.

Спикер СберТеха, владелец продукта Platform V Works TaskTracker Ирина Львова расскажет о разработке собственного трекера и о том, как инструмент помогает выстраивать сквозной клиентский путь, закрывать потребности команд разработки и внедрять единый подход к проектированию интерфейсов.

Гости вебинара познакомятся с особенностями инструмента и узнают, как с его помощью оптимизировать процесс жизненного цикла разработки, упрощая и ускоряя процесс создания продуктов.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-works-task-tracker-upravlenie-vypuskom-i-versiyami-servisov?utm_source=cnews&utm_medium=emailing&utm_campaign=webinar-28-09-2023.

Токен: Kra23aPt7Рекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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