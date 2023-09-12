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beeline cloud приглашает на конференцию Deep cloud dive

12 октября 2023 года beeline cloud (билайн облако) проведет дискуссионную конференцию Deep cloud dive (погружение в облака). На одной площадке встретятся эксперты передовых компаний рынка, чтобы обсудить тренды, которые влияют на развитие облачного бизнеса.

Конференция включает в себя три панельные дискуссии, посвященные темам Cloud (облака), Big data (большие данные) и Security (безопасность). Каждый блок модерирует закрепленный эксперт beeline cloud, а участники мероприятия обсуждают проблемные темы, делятся свежими примерами из личного опыта и отвечают на актуальные вопросы.

Регистрация на конференцию открыта для всех желающих. После заполнения короткой формы участнику станет доступна ссылка на онлайн-трансляцию.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

Токен: LatgBYKf3

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