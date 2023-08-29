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myRetailStrategy предложит услугу аутсорсинга процессов розничного ценообразования на базе платформы SmartPricing малому и среднему бизнесу

Компания myRetailStrategy, разработчик системы для управления динамическим розничным ценообразованием SmartPricing, объявила о масштабировании на малый и средний бизнес услуги аутсорсинга процессов розничного ценообразования. Новая услуга разработана на основе отраслевой экспертизы компании и технологической платформы SmartPricing и ставит своей целью гибко и быстро управлять розничными ценами компании без увеличения постоянных затрат и дополнительных инвестиций в программное обеспечение, достигая при этом стабильного повышения показателей доходности в среднем от 3-5%, а в некоторых категориях до 9% от общего валового дохода.

Умение гибко и быстро управлять розничными ценами на основе ценовой чувствительности с учетом конкурентного окружения является самой важной способностью любой розничной компании. Однако для осуществления гибкого и быстрого процесса ценообразования требуются дополнительные организационные ресурсы и инвестиции в разработку и внедрение программных решений, таких как SmartPricing. myRetailStrategy предлагает готовое решение этой проблемы и фактически выполняет функции отдела ценообразования компании-заказчика, если такого отдела в компании нет, или помогает этому отделу и категорийным менеджерам эффективнее достигать лучших результатов увеличения выручки, валового дохода и продаж.

Основные преимущества, которые обеспечивает использование услуги аутсорсинга ценообразования: отсутствие необходимости во внедрении специализированного программного обеспечения, при этом компания-заказчик получает все преимущества использования подходов data-driven динамического ценообразования; работают эксперты по ценообразованию с опытом работы более 10 лет в этой области, таким образом, нет необходимости привлекать сторонних специалистов для получения этой экспертизы и знаний; услуга обеспечивает гарантированное увеличение валового дохода в среднем от 3-5%, а в некоторых категориях до 9% без потери трафика и индекса проникновения в чек; для организации использования услуги в компании нет необходимости в затратах технических и организационных ресурсов – все предоставляет компания myRetailStrategy.

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«Мы ввели новую услугу для наших заказчиков для повышения их удовлетворенности от автоматизации процессов ценообразования. У нас уже есть реализованные проекты в этой сфере, например, локальная розничная сеть Кузбасса из 68 магазинов, крупнейшая розничная сеть Казахстана, продающая уже более 25 лет продукты питания и алкоголь и другие. Подход к розничному ценообразованию на основе технологии и методики SmartPricing позволил лучше чувствовать восприятие цен потребителями и извлекать ценность в виде существенного прироста валового дохода компании без потери в продажах и трафике, при удержании индекса проникновения категорий. Будем рады видеть и вас среди заказчиков данной услуги», – сказал Александр Выголко, руководитель проектов аутсорсинга розничного ценообразования компании myRetailStrategy.

Услуга предоставляется на основании фиксированных тарифов. Стоимость базового тарифа – от 95,6 тыс. руб.

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