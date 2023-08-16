«Росэлектроника» представила экспортный вариант комплекса средств связи для самолетов пятого поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей Су-57. Оборудование предназначено для оснащения экспортных модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи.

Комплекс связи, разработанный входящим в «Росэлектронику» НПП «Полет», обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных, телефонной и телеграфной информации в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 км в различных частотных диапазонах. В комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.

«Производственные мощности предприятия позволяют в случае появления дополнительных заказов увеличить объемы выпуска необходимой аппаратуры. В оборудовании применяются универсальные технические решения, что позволяет устанавливать комплекс на различные носители, поставляемые на экспорт. Благодаря открытой архитектуре, модульному принципу построения и использованию стандартизированных протоколов обмена данными функционал комплекса может дополняться и модернизироваться без значительных затрат», – сказал генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.