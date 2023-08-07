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Успейте подать заявление на ИТ-отсрочку от срочной службы

Прием заявлений от сотрудников ИТ-компаний для отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва заканчивается 8 августа 2023 гю в 23:59 по Москве. Подать заявку можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Работодатель увидит заявление сотрудника в своем личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 11 августа 2023 г.

Основные критерии для отсрочки: российское гражданство, мужской пол; возраст — от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 г.

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Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 31 августа 2023 г. С 1 октября по 31 декабря 2023 г. призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

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