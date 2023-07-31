Wildberries подвел итоги бесплатной программы поддержки «слабых» партнерских пунктов выдачи с низким рейтингом

Благодаря программе 90% владельцев ПВЗ смогли повысить персональный рейтинг своего пункта с помощью новых знаний и обмену опытом с наставниками. 39% из них смогли повысить свой рейтинг до отметки 4,9 и выше. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В пилотном проекте участвуют 145 владельцев точек выдачи с наименьшим оценками от покупателей. Наставниками «слабых» партнерских пунктов выдачи являются как другие успешные владельцы ПВЗ, так и команда поддержки WB.

«Мы запустили бесплатную обучающую программу, чтобы поддержать предпринимателей и помочь им преодолеть возникающие в работе сложности. Партнерские ПВЗ — это относительно новый бизнес для России, в этой сфере есть определенный дефицит знаний и компетенций, поэтому совместно с другими владельцами ПВЗ помогаем партнерам в развитии их бизнеса», — сказали представители Wildberries.

По результатам программы предприниматели смогли как дополнительно обучить свой персонал, так и повысить его клиентоориентированность, а также устранить самые распространенные претензии покупателей — в частности, по чистоте помещений, увеличив число уборок в сутки.

На еженедельных конференциях группа экспертов разбирает кейсы, подводит итоги недели, делится достижения и ставит цели на предстоящую неделю. В онлайн-чате эксперты каждый день консультируют предпринимателей и помогают им в решении рабочих вопросов.