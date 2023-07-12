Ozon поможет продавцам спрогнозировать спрос на товары с помощью машинного обучения

Ozon запускает отчет «Потребность в товарах», который поможет продавцам, работающим по схеме FBO, спрогнозировать спрос на свои товары и понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для прогнозирования используются модели машинного обучения (ML), основанные на исторических данных. С помощью отчета продавцы смогут проще спланировать свои поставки на склады Ozon и повысить свои продажи. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Продавцы Ozon, которые работают по схеме «Продажа со склада» (FBO), получили доступ к новому отчету «Потребность в товарах». Он прогнозирует потенциальный спрос покупателей на товары продавца и показывает, в каких регионах он будет больше востребован и в каком объеме. Эти данные помогут продавцам запланировать поставки с наибольшей точностью, учитывая потребности покупателей. К тому же новый отчет поможет избежать ситуации, когда товар, который пользуется спросом, закончился и не доступен к покупке.

Для разработки отчета инженеры Ozon использовали модели машинного обучения, которые составляют прогноз на основе большого количества параметров: спрос клиентов, сезонность, цена товара и его скидка в рамках акции, остатки на складах, товары в пути и в запланированных поставках. Отдельно в прогнозе учитываются продажи в праздничные дни и во время распродаж, когда спрос на определенные товары повышается. Чтобы корректнее спрогнозировать прирост спроса и не завышать его, модель учитывает исторические продажи и динамику, которая была на похожие периоды в прошлом.

Продавец сможет получить отчет по любому товару, у которого была хотя бы одна продажа в течение шести месяцев, а для сезонных новинок – даже без наличия продаж (будут учитываться данные по товарам-аналогам). На текущий момент доступны прогнозы на 10 недель вперед: этого должно хватить, чтобы скорректировать свою работу и запланировать будущие поставки на склад. Отчет доступен в личном кабинете, а узнать подробнее о нем можно в базе знаний.

В дополнение Ozon запустил для продавцов отчет «Оборачиваемость товаров». Он отражает детальную аналитику по скорости продажи как конкретного товара, так и магазина в целом. Отчет показывает: сколько товаров осталось и в каких регионах, сколько штук продается ежедневно и через сколько дней закончатся текущие товары на складах. Также появился показатель оборачиваемости магазина продавца - это средний прогноз по срокам продаж товаров. Чем показатель выше, тем дольше позиции будут лежать на складе. С новым отчетом можно просто корректировать ассортиментную матрицу и проще строить стратегию развития бизнеса. Продавцы могут объединять данные из отчетов, чтобы обращать внимание на спрос самых оборачиваемых товаров.