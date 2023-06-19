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Wildberries поможет продавцам автотоваров в четыре раза ускорить заполнение карточек товаров с помощью технологий ИИ

Новый алгоритм будет автоматически заполнять информацию в карточках товаров. Это позволит предпринимателям расширить ассортимент своей продукции и повысить свои доходы на онлайн-платформе благодаря экономии времени и денег на рутинной работе. Об этом CNews сообщили предстввители Wildberries.

ИТ-специалисты онлайн-платформы внедрили новый алгоритм на основе искусственного интеллекта, который позволяет в четыре раза быстрее заполнять карточки товаров и обогащать их полезной для покупателей информацией в режиме реального времени.

Теперь чтобы вывести на онлайн-платформу свою продукцию, предпринимателям потребуется заполнить всего два поля — артикул и бренд. После этого специальный алгоритм в режиме реального времени сверит данные с информационной системой автозапчастей и автоматически заполнит необходимые поля в карточке товара: предложит варианты фото и описания продукции, покажет совместимость с марками автомобилей и другие характеристики.

Продавец может сам выбрать, заполнить карточку самостоятельно или воспользоваться помощью искусственного интеллекта. Если товар не будет найден в информационной системе, алгоритм предложит заполнить карточку вручную.

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Благодаря работе нового инструмента предприниматели смогут сэкономить время и деньги для расширения предложения своей продукции, привлечения новых брендов. А покупателям это поможет быстрее ориентироваться в ассортименте товаров и определиться с покупкой. По предварительным оценкам аналитиков Wildberries, до конца 2023 г. ассортимент автотоваров и запчастей на онлайн-платформе вырастет минимум в 1,5 раза.

После окончания тестового периода и сбора обратной связи от предпринимателей Wildberries рассмотрит возможность применения искусственного интеллекта для создания карточек товаров и для других категорий продукции.

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