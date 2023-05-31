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Импортонезависимость
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СберТех расскажет о комплексном импортозамещении

14 июня российский разработчик ПО проведет вебинар, где расскажет об эффективном импортозамещении ИT-ландшафта в Сбере.

На вебинаре «Platform V Synapse: комплексное импортозамещение ИТ-ландшафта – от теории к практике» эксперты СберТеха ответят на актуальные вопросы – как сделать импортозамещение эффективным и выгодным для бизнеса.

Гости узнают, с какими сложностями могут столкнуться компании в процессе замены западных ИT-решений, из каких этапов состоит импортозамещение и как снизить риски, связанные с этим процессом.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке: https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-synapse-kompleksnoe-importozameshhenie-it-landshafta-ot-teorii-k-praktike?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-14-06-2023

Токен: Kra23Y5cwРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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