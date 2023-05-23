«Яндекс такси» представило политику в области безопасности

«Яндекс такси» впервые опубликовало политику в области безопасности. Она содержит описание всех мер и инструментов, которые компания применяет для контроля безопасности каждой поездки.

Один из новых алгоритмов, запущенных в 2022 г., анализирует, насколько сложен каждый маршрут, его протяженность, среднюю допустимую скорость в пути и историю аварийности на каждом отрезке. Это помогает алгоритму подбирать наиболее опытного водителя из находящихся рядом.

Другой алгоритм фиксирует аномалии в поездке, например, резкую остановку без видимых причин или отклонение от маршрута, особенно в ночное время. Сигнал об этом получают сотрудники службы поддержки «Яндекс такси», которые сразу связываются с участниками поездки, чтобы выяснить детали и убедиться, что водитель и его пассажиры в безопасности.

По данным команды безопасности сервиса, проверенным экспертами компании «Деловые решения и технологии», 99,990009% всех поездок в «Яндекс такси» проходят без происшествий. В 2022 г. доля поездок, в которых случились ДТП с пострадавшими, снизилась на 11% год к году. От числа всех поездок в «Яндекс такси» это 0,00066%, или примерно одно ДТП на миллион километров пути.

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Команда безопасности проанализировала транспортный риск в сервисе по сравнению с общероссийским. Транспортный риск — это национальный показатель аварийности в расчёте на количество автомобилей. Показатель транспортного риска в сервисе, то есть риска аварийности среди автомобилей такси на заказах, на протяжении трёх лет остаётся минимум вдвое ниже общероссийского.

В 2022 г. компания «Яндекс такси» направила на разработку, внедрение и развитие технологий, описанных в политике безопасности, 1,7 млрд руб., включая новые алгоритмы подбора водителей под сложность маршрута, определения аномалий и возможных происшествий в поездках и технологии автоматизированной проверки документов. Компания продолжит инвестировать в развитие мер безопасности как ключевое направление качества сервиса.