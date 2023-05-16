билайн запустил новое решение для сотрудников банков в борьбе с мошенниками

билайн разработал продукт для финансовых организаций — VAF Incassator (Голосовой антифрод инкассатор), который защищает уязвимые категории банковских сотрудников — пользователей мобильной телефонии билайн — от потенциальных нежелательных вызовов и использования в отношении них методов социальной инженерии.

Сервис разработан на базе собственной антифрод-платформы, которая развивается и совершенствуется каждый день, верифицирует входящие вызовы. Платформа билайна способна обрабатывать около 5 тыс. запросов в секунду, за сутки — 150 млн запросов, а на проверку вызова уходит не более 50 мс.

VAF Incassator позволяет заказчику самому определять среди сотрудников рисковую группу, которой станет доступна защита. Например, тех работников, которые напрямую работают с наличностью (инкассаторы, кассиры и другие). Сервис выявляет до 99% фрода , но остается вероятность отклонения вызовов, которые система сочтет нежелательными по тем или иным причинам.

Каждый звонок перед тем, как его получает абонент, попадает на платформу, которая определяет, из какого источника он исходит; соответствует ли звонок заданным алгоритмам расчета системы; попадает ли он в тонко настроенную зону аналитики, определенную инженерной группой продукта. Затем платформа принимает решение разрешить или отклонить соединение. Если звонок после проверки идентифицируется как нежелательный, то платформа фиксирует информацию и отклоняет вызов, чтобы максимально обезопасить группу риска и не допустить подозрительных соединений.

Руководитель по развитию продукта VAF Incassator Виктория Иванова: «Влияние методов социальной инженерии на работников банковской сферы может повлечь катастрофические последствия как для банка, так и для его клиентов. Основным способом защиты от злоумышленников принято считать обучение сотрудников, но схемы, связанные с финансовыми манипуляциями, становятся все более агрессивными, сложными и продвинутыми. В результате — внушительные финансовые потери, как со стороны сотрудников, так и со стороны компаний. Для защиты организаций и их работников мы создали продукт VAF Incassator. Это полностью наша разработка, не зависящая от внешних вендоров. Сегодня мы запустили это решение в одном из крупнейших российских банков и с момента начала тестирования (в ноябре 2022 года) на отдельной группе сотрудников банка им не прошел ни один нежелательный звонок».

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