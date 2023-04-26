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Wildberries начнет применять принцип «нулевого эффекта» в партнерских самовывозах

Онлайн-платформа запускает принцип «нулевого эффекта» не только в собственных пунктах выдачи заказов, но и в партнерских. Это означает, что все собранные взыскания за подмены товаров Wildberries в равной пропорции направит обратно представителям партнерских ПВЗ.

Данный подход был запущен 21 апреля 2023 г. и применялся только для сотрудников собственных самовывозов. По предложению инициативной группы партнеров в комиссии при «Опоре России», которое утвердили в Wildberries, «нулевой принцип» теперь будет распространяться и на партнерские ПВЗ.

Дополнительные премиальные выплаты партнерам будут начисляться ежедневно, а выплаты происходить еженедельно. Первые перечисления в размере 40 млн руб. поступят уже сегодня, утверждают в Wildberries.

Также Wildberries разрабатывает новую мотивационную модель для ПВЗ, в которых нет утерянных и подменных товаров, или же их число минимально: таких наиболее ответственных партнеров компания будет дополнительно премировать.

«Нулевой принцип» – это новый уникальный подход Wildberries, который не имеет аналогов на рынке. Целью компании является не взыскание штрафов как таковых, а искоренение проблемных случаев подмен и утери товаров, которые приводят к убыткам продавцов на платформе», – отметили в пресс-службе Wildberries.

21 апреля в Wildberries и комиссия при «Опоре России» согласовали и запустили новый механизм контроля за подменами и утерей товаров в пунктах выдачи заказов. До этого в течение нескольких недель взыскания были «заморожены» компанией по требованию партнеров, что привело к увеличению числа подмен товаров на 50% на самовывозах.

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