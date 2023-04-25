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Nexign запустила образовательную площадку для ИТ-компаний Nexign Academy

Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, запустила Nexign Academy, образовательную площадку для ИТ-компаний. Nexign Academy помогает ИТ-специалистам совершенствовать свои навыки, наращивать экспертизу по ключевым ИТ-направлениям и улучшать качество командной работы. Эксперты Nexign помогают подобрать индивидуальный курс для компании в зависимости от задач бизнеса, проводят стратегические сессии, ретроспективы и фасилитации под ключ. Курсы Nexign Academy адаптированы под потребности рынка и подходят как новичкам, так и профессионалам. Nexign Academy имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности и выдает официальные сертификаты по итогам обучения.

«Мы знаем изнутри, какие именно компетенции нужны в ИТ, применяем только эффективные методики обучения, которые непрерывно тестируем и улучшаем. За последние пять лет мы создали множество курсов, направленных на актуализацию знаний специалистов Nexign, и наш опыт успешной и своевременной реализации технически сложных проектов доказывает их эффективность. Мы рады поделиться нашими знаниями с коллегами из других компаний, чтобы вместе работать над развитием ИТ-отрасли», — сказала Любовь Альянова, начальник центра обучения Nexign.

Nexign Academy предлагает курсы по языкам программирования, базам данных, системному анализу и разработке ПО. Кроме того, клиенты могут пройти курсы по менеджменту для технических руководителей, личной эффективности и коммуникации, развитию HR-сервисов. Эксперты Nexign также обучают работе с продуктами компании, проводят мероприятия для команд. Обучение проводится очно, онлайн или в гибридном формате. Возможен гибкий график обучения в зависимости от потребностей заказчика, в том числе без отрыва от рабочего процесса.

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Бизнес-коммуникации

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