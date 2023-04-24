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B2B-Center разработал корпоративную площадку для закупок «РТК-Инвест»

B2B-Center разработал корпоративную площадку для закупок «РТК-Инвест».

Нефтехимическая компания «РТК-Инвест» осуществляет поставку топлива. Предприятие автоматизирует закупки и переводит их на корпоративную торговую площадку, созданную на базе В2В Center.

Брендированная электронная площадкаоблачное решение B2B-Center, которое внедряется без дополнительных затрат на разработку, поддержку и инфраструктуру. Она объединяет все закупки компании в едином удобном пространстве с настройками прав пользователей и аналитикой.

Функциональность площадки позволяет приглашать к участию своих поставщиков, а также получать выгодные предложения со всего рынка, объединяющего более 600 тыс. компаний. B2B-Center обеспечивает техническую поддержку, горячую линию для поставщиков и помощь в размещении закупок.

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На площадке «РТК-Инвест» уже состоялись закупочные процедуры на общую сумму более 84 млн руб. Компания приглашает поставщиков к участию запросах предложений на поставку дизельного топлива, оборудования и материалов.

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