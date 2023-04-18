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ИТ-ипотека: для молодых специалистов могут отменить требования по зарплате

Минцифры предлагает отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на ИТ-ипотеку. Об этом CNews сообщили представители Минцифры,

Что предлагается сделать:

Исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет (включительно). Увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд руб.

Программа льготной ИТ-ипотеки действует с 2022 г. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых, но банки часто дополнительно снижают ее.

В начале 2023 г. условия для сотрудников ИТ-компаний упростили, снизив минимальный уровень зарплаты и расширив возрастные рамки.

«Льготную ипотеку оформили уже более 10 тыс. сотрудников ИТ-компаний. Общая сумма выданных кредитов составляет более 90 млрд руб. Программа развивается, и мы наблюдаем, что интерес к ней только возрастает», – сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

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