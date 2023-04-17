Магазины на «Яндекс маркете» смогут начислять покупателям баллы «Плюса» за отзывы, чтобы повысить продажи

Продавцы, торгующие на «Яндекс маркете», теперь могут начислять баллы «Плюса» покупателям, которые оставляют отзывы об их товарах. Это поможет магазинам увеличить продажи, потому что товары, которые имеют 10 отзывов, покупатели кладут в корзину, в среднем, в 1,5 раз чаще, чем те, у которых их вообще нет. А предложения с еще большим количеством рекомендаций выбирают еще чаще. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Продавец сможет начислять баллы за товары, у которых меньше 100 отзывов. Для этого нужно выбрать из своего ассортимента такой товар и установить для него размер бонуса для покупателя — от 50 до 500 баллов «Плюса» (1 балл равен 1 рублю). Через несколько дней после того, как клиент получит заказ, сервис предложит ему поделиться мнением и получить за это баллы.

Начисление баллов за отзывы уже доступно производителям товаров и некоторым продавцам, и скоро такая возможность появится у всех магазинов маркетплейса, которые работают с «Маркетом».

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 50 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».