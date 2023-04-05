Продвигать музыку теперь можно в «VK рекламе»

Исполнители могут продвигать свои треки «Вконтакте» с помощью новых инструментов «VK рекламы». Алгоритмы рекламной платформы помогут артистам привлечь больше слушателей, а пользователи соцсети не пропустят релизы от любимых авторов и новых музыкантов.

Алгоритмы «VK рекламы» анализируют интересы пользователей к разным жанрам и показывают треки тем, кто вероятнее их послушает. Популярные исполнители могут продвигать свежие релизы или старые хиты, а новые — привлекать внимание к своему творчеству. В статистике рекламного кабинета можно следить за тем, сколько раз пользователи начали слушать трек из объявления, добавили его к себе на стену или в историю.

Продвигать музыку в «VK рекламе» можно без специальных знаний. Алгоритмы самостоятельно управляют бюджетом, чтобы принести больше слушателей. Для запуска рекламы артисту необходимо сообщество «Вконтакте» и документы, подтверждающие права на музыку. В одной кампании продвигать можно до десяти отдельных треков, один альбом или плейлист.

Для запуска рекламы треков необходимо зарегистрироваться в «VK рекламе» с помощью VK ID, в ближайшее время инструмент станет доступен всем пользователям платформы. Объявления с отдельными треками, плейлистами или альбомами будут показываться в ленте «Вконтакте». В дальнейшем продвигать треки можно будет и на других проектах VK и в рекламной сети.