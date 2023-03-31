Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке

Еще один рекорд Банка России

Традиционное голосование, проведенное редакцией CNews по случаю международного женского дня, показало, что самой успешной женщиной в сфере ИТ аудитория CNews считает Ольгу Скоробогатову, первого зампреда Центробанка России. Ей отдали голоса 56% читателей. Ольга Скоробогатова курирует цифровизацию финансового рынка, которая все последние годы идет быстрыми темпами. Запущены Национальная система платежных карт, платежная система «Мир», система быстрых платежей стала очень популярной. Благодаря этому финансовая система страны проявила высокую устойчивость к санкциям.

В планах ЦБ — развитие биометрических технологий, создание шлюза между российской Системой передачи финансовых сообщений и национальной китайской системой банковских переводов CIPS, к которой сейчас активно подключаются российские банки.

Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка России

Второе место, с 37,5% голосов, заняла Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Столица, с точки зрения внедрения информационных технологий, лидирует во многих «ИТ-рейтингах» страны, да и на международном уровне котируется достаточно высоко.

Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров по

В качестве заместителя мэра Наталья Сергунина курирует множество цифровых инициатив, в том числе поддержку стартапов в сфере высоких технологий, разработку онлайн-сервисов для предпринимателей, запуск образовательных программ для желающих получить инновационную специальность. За последние 10 лет поддержку правительства Москвы получили более 10 тыс. технологических компаний. А участники московской программы тестирования инноваций уже заключили контракты более чем на ₽500 млн. И то, что 82% москвичей ставят московскому порталу госуслуг оценку «отлично» — тоже, в немалой степени, заслуга Натальи Сергуниной.

Наталья Сергунина, заммэра Москвы На третьем месте — Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт» и президент группы компаний InfoWatch.