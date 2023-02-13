В «Билайне» назначен главный финансовый директор

«Билайн» объявил о назначении Антона Щелокова главным финансовым директором компании. Он уже был исполняющим обязанности более полугода, совмещая эту должность с позицией директора по управлению инвестициями и коммерческому анализу.

Щелоков вступил в новую должность 13 февраля 2023 г.

Александр Торбахов, генеральный директор «Билайна», сказал: «Антон работает в нашей компании уже 18 лет и прошел за это время огромный путь. Он является ярким примером того, что в «Билайне», при должном упорстве, таланте и ответственности, можно построить совершенно потрясающую карьеру. Исполняя обязанности финансового директора, Антон проявил себя, как ответственный и надежный сотрудник, поэтому я не сомневаюсь, что вместе с ним нам удастся достойно встретить вызовы будущего, в том числе и грядущий выход из Veon».

На этой позиции Антон Щелоков будет подчиняться напрямую генеральному директору компании.