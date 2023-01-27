VK открыла бесплатный доступ к образовательной программе по креативным специальностям

«VK образование» публикует бесплатные лекции, мастер-классы и интенсивы о музыке, дизайне, медиаискусстве, создании клипов и скетчей. Пользователям будут доступны дополнительные материалы и практические задания для закрепления знаний в сфере креативных индустрий. Об этом CNews сообщили представители VK.

Креативная платформа «Простор» — проект «VK образования», запущенный осенью 2022 г. Его участники получили возможность развиваться в креативных индустриях под руководством опытных наставников и самых успешных представителей направлений. Теперь образовательный контент платформы по пяти направлениям будет доступен бесплатно всем желающим. Продолжительность каждого образовательного трека — 40 часов.

На интенсиве по разработке сценариев для скетчей участники освоят основы сценарного мастерства, узнают, как выстраивать историю и как работать с юмористическим материалом, научатся оформлять свои сценарии для презентации их заказчикам.

Слушатели курса, посвященного музыке, после завершения обучения смогут применять музыкальную теорию на практике, писать тексты, которые хочется слушать, эффективно взаимодействовать с продюсерами и артистами и создавать качественные треки даже в домашней студии.

Пользователям, желающим научиться снимать клипы, подойдет программа о музыкальном видео. Она научит работать со светом и операторской аппаратурой, создавать качественные тритменты, выстраивать кадр и продюсировать крупные проекты.

На интенсиве для дизайнеров расскажут, как работать с разными программами, собирать мудборды, строить коммуникацию через дизайн и сформировать авторский стиль.

Программа о медиаискусстве будет полезна художникам, которые хотят создавать концептуальные работы, разбираться в современном искусстве и начать творить в новых жанрах, а также продвигать личный бренд.

Всех желающих креативная платформа «Простор» также приглашает присоединиться к сообществу, где можно напрямую задавать вопросы специалистам VK и креативной индустрии, делиться опытом и находить единомышленников.