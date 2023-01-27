В Московской области в два раза ускорили принятие решений по внесению изменений в правила землепользования и застройки

Оформить онлайн-заявление можно на региональном портале госуслуг. Теперь решение по внесению изменений в правила землепользования и застройки городских округов принимаются в два раза быстрее. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства жителей и бизнеса мы постоянно оптимизируем услуги: сокращаем сроки предоставления и список документов. Благодаря оптимизации теперь решение о внесении изменений в правила принимается за 17 рабочих дней, вместо 35», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Правила землепользования и застройки определяют, как рационально и безопасно использовать территорию. Если соблюдение этих правил приводит к снижению стоимости земельных участков, нарушению прав собственников недвижимости или причинению другого вреда их имуществу, то в правила можно внести изменения. Также корректировка правил необходима для повышения эффективности использования земли.

Получить услугу «Внесение изменений в правила землепользования и застройки» могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Результат услуги поступит в личный кабинет в виде выписки из протокола заседания комиссии по правилам землепользования и застройки.

Услуга предоставляется бесплатно.