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Более 37 тыс. онлайн-заявлений на «лесную амнистию» подано в Подмосковье

На региональном портале оптимизирована услуга «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН». В электронную форму внедрен сервис предпроверки, который подскажет жителям Подмосковья, попадает ли их участок под «лесную амнистию». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При заполнении онлайн-формы заявитель вводит кадастровый номер земельного участка. Сервис автоматически проводит проверку. Если право зарегистрировано в ЕГРН после 1 января 2016 г., сервис проинформирует о том, что заявление подать нельзя. Это позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги» – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Приведение в соответствие сведений лесного реестра и единого государственного реестра недвижимости требуется, если земельные участки, которые находятся в собственности жителей Подмосковья, граничат с землями лесного фонда и значатся сразу в двух реестрах. При этом приоритет данным ЕГРН отдается, когда права на участки возникли до 1 января 2016 г. Владельцы таких земель могут подать заявление на «лесную амнистию».

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Оформление земельных участков».

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Проверить, находится ли земельный участок на территории лесного фонда или на границе с ним, можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Пересечение границ земельных участков» на портале госуслуг Московской области.

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