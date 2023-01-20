Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января 2023 года

Минцифры меняет правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сотрудникам нужно будет успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля 2023 г. через «Госуслуги». Работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Компании до 9 февраля 2023 г. необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». От одной организации может быть несколько списков.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта 2023 г. С 1 апреля по 15 июля 2023 г. призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты: российское гражданство, мужской пол; возраст — от 18 до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.

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Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 г. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов действует с марта 2022 г. В 2023 г. форма для отсрочки откроется 23 января 2023 г.