Разделы

Бизнес
|

Ninestar запустили эко-инициативу «Переходи на зеленый»

G&G, марка расходных материалов для принтеров, принадлежащая Ninestar, объявила о запуске программы утилизации использованных картриджей G&G «Переходи на зелёный». Программа нацелена на то, чтобы обратить внимание общества на важность заботы об экологии и снизить загрязнение планеты пластиком.

Представленный в 170 странах бренд G&G предлагает пользователям доступные решения для печати, являющиеся альтернативой оригинальной продукции. Проблема заботы об окружающей среде является одним из важных приоритетов в стратегии развития бренда и компании Ninestar в целом.

Идею заботы о будущем, как в выстраивании долгосрочных партнерских отношений, так и в стремлении принести пользу обществу, отражает логотип G&G — пара крепко держащихся вместе рук. Важным смыслом наделен и фирменный символ бренда — пингвин.

«Пингвины живут в Антарктике. Изменение климата создает проблемы для выживания этих милых созданий. Мы надеемся, что изображение императорского пингвина будет напоминать людям о том, что мы живем в хрупком мире и нам необходимости заботиться об экологии и его безопасности», — отметил Эрик Чжан, генеральный менеджер Ninestar.

Программе утилизации использованных картриджей G&G «Переходи на зеленый» призвана стать органичной частью миссии бренда — помогать людям работать и совершенствоваться в своей профессиональной деятельности, беря на себя заботу о простой, надежной, качественной и доступной печати. Токен: Pb3XmBtztAXwbYM83DVS1H4ALf4NCLGJUsQ1zZt

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Банк крупно оштрафовали за провальный переход на новое ПО

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Российские операторы ЦОДов устремились в Казахстан

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще