«Яндекс» покажет в поиске проверенные скидки

«Яндекс» начал проверять скидки в поиске по товарам. Теперь пользователи увидят информацию о скидке только в том случае, если цена по акции в магазине действительно ниже, чем обычно. А значит, людям будет проще решить, стоит ли купить вещь именно сейчас. Это особенно актуально в период распродаж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Магазины могут передавать «Яндексу» данные о скидках, чтобы они появились в поиске по товарам. Эти скидки проверяет специальный алгоритм, который анализирует цены магазина за последние два месяца. Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара.

Рядом с каждой скидкой будет указано, что она прошла проверку и на сколько процентов снизилась цена. А если человек захочет посмотреть все товары, которые продаются по акции, он может воспользоваться фильтром «Проверенные скидки».

В поиске по товарам собрано более 730 млн предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов. Это электроника, бытовая техника, косметика, игрушки и другие товары. Информация о них представлена в структурированном, удобном для просмотра виде. На сервисе можно сравнивать цены в разных магазинах и выбирать самые выгодные предложения. Из карточки товара легко перейти на сайт продавца и сделать заказ.