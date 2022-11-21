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Wildberries запустил бесплатный сервис автоподсказок при заполнении карточек товаров

Онлайн-площадка Wildberries разработала и запустила для предпринимателей ассистент-сервис по заполнению карточек товаров. При внесении информации сервис предоставит советы по изменению карточек товаров: поможет структурировать и оптимизировать информацию о продукте, что позволит привлечь внимание покупателей и повысить позиции карточки в результатах поиска на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В настоящий момент для работы с сервисом доступны три предмета: женские сапоги, куртки и парки. После завершения тестирования сервис будет расширен на все категории.

«Новый сервис, разработанный нашими ИТ-командами, поможет начинающим предпринимателям и самозанятым упростить и ускорить процесс заполнения карточек, а также избежать типичных ошибок новичков», – сказали представители Wildberries.

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