Сбой в мессенджере WhatsApp не отразился на работе большинства россиян

Неполадки в мессенджере WhatsApp помешали работе лишь каждого шестого россиянина. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения — пользователи мессенджера — из всех округов страны.

47% экономически активных пользователей мессенджера, заходивших в свои аккаунты в WhatsApp 25 октября 2022 г., заметили сбой в работе приложения: «Сообщения не приходили. Видео- и аудиосвязь не работала».

Мужчины в этот раз оказались более наблюдательны, чем женщины (52 и 44% соответственно). Сильный пол и общероссийский запрет на использование мессенджера в служебных целях поддерживает чаще. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

17% трудоустроенных граждан рассказали, что неполадки в WhatsApp отрицательно отразились на их работе: «Не мог отправить фото заказчику. Текст пришел с большим опозданием»; «Не получила сообщение со ссылкой на выполненный проект, решила, что исполнитель не соблюдает сроки, чуть не поругались с ним».

Впрочем, на работе большинства россиян проблемы WhatsApp не отразились. Судя по комментариям, они уже давно перешли на другие приложения: «Не понимаю, в чем проблема: есть же Telegram».

Место проведения опроса: Россия, все округа.

Населенных пунктов: 357.

Время проведения: 25 октября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, пользователи мессенджера WhatsApp, заходившие в аккаунты 25 октября 2022 г.

Размер выборки: 1600 респондентов.