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«VK реклама» запустила продвижение сайтов

В бета-версии «VK рекламы» появился инструмент для продвижения сайтов. Рекламодатели, которые работают с платформой, смогут привлекать посетителей на свои страницы и получать больше целевых действий при заданном бюджете — например, покупок или регистраций. Первые тесты показали, что новые инструменты повышают эффективность продвижения сайтов в среднем на 30%.

Запустить рекламу сайта можно просто и быстро благодаря инструментам автоматизации. Достаточно добавить на продвигаемую страницу пиксель «VK реклама» — это легко сделать в несколько кликов. Он поможет обезличенно оценивать аудиторию и целевые действия пользователей на сайте. Алгоритмы рекламной платформы самостоятельно покажут объявления тем, кто вероятнее совершит целевое действие — перейдет на сайт, оставит заявку на звонок, добавит товар в корзину или совершит покупку.

Формат «Универсальные объявления» создаст все возможные варианты рекламы под разные площадки и места размещения. Рекламодателю достаточно загрузить изображения и тексты, после чего система сама сгенерирует объявления так, чтобы кампания принесла максимальное число целевых действий.

Для эффективного распределения бюджета в кабинете доступно автоматическое управление ставкой. Рекламодатели могут выбрать одну из двух стратегий — задать предельную или минимальную цену, которую они готовы заплатить за продвижение. Первая помогает ограничить стоимость целевого действия, вторая — получить максимальное количество конверсий на сайте при заданном бюджете.

Для старта кампании достаточно выбрать дату, пополнить бюджет и задать необходимые настройки. Объявления показываются на всех ресурсах VK, в том числе в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в партнерской сети. Оценить результаты продвижения можно в разделе «Кампании» в блоке со статистикой.

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